Малафеев впервые об отношениях с Айзой в «Звездах в Африке»: «Она тоже пошлая»

Спортсмен Вячеслав Малафеев победил в шоу «Звезды в Африке». На проекте не обошлось и без интриг. Бывшая жена Гуфа Айза Долматова буквально вешалась на футболиста, демонстрируя свое теплое отношение к нему. В итоге после окончания шоу стало известно, что Малафеев разводится с женой.

36-летняя Айза уверяла, что не причастна к распаду звездного союза. По словам бизнесвумен, она вообще никак не контактирует с Вячеславом Малафеевым.

Лаура Джугелия в интервью поинтересовалась у Малафеева – что же на самом деле его связывает и девушкой, на что он впервые ответил:

«У нас с ней много общего, она тоже пошлая, — сказал футболист. – Но отношений с ней я не представляю. Тем более, на тот момент я был женат».

Малафеев подчеркнул, что Айза не имеет никакого отношения к его разводу. По его словам, конфликт с женой назревал последний год.

Айза и Вячеслав вместе участвовали в шоу «Звезды в Африке» на ТНТ. На проекте экс-жена рэпера в открытую флиртовала со спортсменом и задавала ему вопросы интимного характера.

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