«Показываю Турцию во всей красе»: Дарья Пынзарь вместе с сыновьями устроила пикник у моря

Телеведущая Дарья Пынзарь в солнечном топе и джинсовых шортах прогулялась по пляжу Турции. Примечательно, что на пикник знаменитость захватила и своих любимых мальчишек.

Сыновья Пынзарь помогли маме собрать продуктовую корзинку для семейного досуга на природе. Также наследники Дарьи сами установили палатку и поиграли с родительницей в пляжный волейбол.

«Наш пикничок. Я знаю, что вам нравятся видео, где я показываю Турцию во всей красе, а на странице таких видео еще больше», – отметила Пынзарь в личном микроблоге.

Сама Дарья Пыназрь показала, как владеет мангалом. Знаменитость угостила сыновей вкусным беконом.

«Красивая, милая, дружная семья», «Какая хорошая съемка, качество огонь», «Даша, ты просто умничка. Я много лет наблюдаю за вашей семьей», «Ух ты! Тема так вырос, оказывается», «Какая вы счастливая, Даша!», «Ваши мальчики просто прелесть», – написали восхищенные поклонники Пынзарь.

Напомним, ранее Дарья Пынзарь высказалась о примирении Ксении Бородиной и Кати Жужи. Телеведущая восхитились способностью коллеги найти общий язык с бывшей подругой.

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