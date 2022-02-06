«Талантливый профессионал»: Татьяна Навка трогательно поздравила мужа Анастасии Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка разместила в личном микроблоге фотографию своего коллеги по ледовому шоу. Таким образом знаменитость поздравила Петра Чернышева с днем рождения.

Навка опубликовала архивный кадр Чернышева и его жены. Анастасия Заворотнюк утонула в объятиях мужа на снимке.

«Наш дорогой принц, мой добрый и верный друг, невероятный артист, фигурист, хореограф и человек, с днем рождения, Петр Чернышев! Я безумно счастлива, что в моей жизни есть такой талантливый профессионал, как ты! Именно с тобой я вышла на новый профессиональный этап, воплотила в жизнь столько прекрасных проектов! Петя, спасибо тебе за поддержку, опору и надежность», – заявила Навка.

Татьяна Навка пообещала другу и коллеге всегда оказывать поддержку. В Петре Чернышеве спортсменка видит добрейшего человека, поэтому Навке хочется отблагодарить фигуриста.

«Пусть этот твой новый год обязательно принесет все самое светлое, лучшее и доброе. Ну а я, мое плечо и поддержка моей семьи всегда есть у тебя!» – добавила Татьяна Навка.

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