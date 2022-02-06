«Лизок за маму спряталась»: молодая жена Николаева одобрила моложавую Пугачеву в шерстяном одеянии

Певица Юлия Проскурякова не оставила без внимания уютный домашний снимок певицы в подмосковной деревне Грязь.

Кум Аллы Пугачевой, именитый композитор Игорь Николаев частый гость в замке певицы. Дочка музыканта Вероника от молодой красавицы-жены Юлии Проскуряковой подружилась с восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой. Возлюбленная музыканта также дружна с Примадонной, как и ее муж.

Так, Юлия Проскурякова не оставила без внимания свежий домашний снимок в микроблоге шоумена Максима Галкина. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале запечатлел певицу с дочкой Лизой: малышка пряталась за спиной именитой мамы. Ну а сама Примадонна щегольнула в замке в шерстяном балахоне. Такой уютный аутфит Аллы Борисовны пришелся по-вкусу молодой жене композитора. Юлия Проскурякова одобрила стильный лук артистки. Возлюбленная музыканта отметилась «лайком» под свежим снимком Примадонны. Ну а кум певицы и вовсе оставил сердечно в комментариях под фото.

На новогодней вечеринке в замке шоумена Максима Галкина жена музыканта сверкнула в мини-платье в стиле бэби-долл. Тогда Юлия Проскурякова перещеголяла даже Примадонну, которая облачилась в вечернее платье в пол.

«Лизок за маму спряталась», «Аллуся в балахоне потерялась! Колобок?», «В шерстяном платьице? Так идет», «Лиза шалунишка, проказница», — пишут фолловеры.

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