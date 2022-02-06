Для Прилучного старается? Муцениеце устроила домашние танцы под песню о расставании

Звезда «Закрытой школы» недавно пригласила бывшего мужа на день рождения сына в Дубай.

Агата Муцениеце решила пойти на перемирие со своим бывшим мужем Павлом Прилучным, с которым даже близко после развода находиться не могла.

Артистка рассказала, что сделала это ради их общих детей Мии и Тимоши. У знаменитости хватило духа и сил позвать своего экс-возлюбленного на день рождения сына в Дубай. Павел Прилучный тоже понял, что пора зарыть топор войны и, забыв старые обиды, повеселился с бывшей женой и наследниками в парке аттракционов.

Однако тема бывших отношений вряд ли скоро отпустит Агату Муцениеце. Недавно она призналась, что Павел Прилучный стал для нее главным разочарованием года. А теперь записала вайн, устроив домашние танцы под интернет-хит «Витя, решай», который завоевал славу вирусного мема в Сети. Трек стал трендом в Тиктоке. Участники флешмоба записывают видео под звук, танцуют и рассказывают, как их партнерам не повезло их потерять. И вряд ли выступление Агаты — случайность.

«Если ты хочешь со мной расстаться, Витя, ты потерял такую принцессу, как я. Ты будешь кусать локти по щелчку 3:15, та-тань! Что ты потерял такую красавицу, как я. Решай сам!» — поется в песенке.

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