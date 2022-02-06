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Звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» с возлюбленной ждут ребенка

Брайан Остин Грин станет отцом.

Звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» с возлюбленной ждут ребенка
Брайан Остин Грин. Фото: Instagram.com/brianaustingreen

Исполнитель главной роли в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Остин Грин вместе с избранницей Шарной Берджесс при помощи фотоссесии на Гавайских островах заявили о беременности танцовщицы.

Недавно в одной из фан-групп артиста в Instagram появились кадры, на которых Брайан Грин обнимает округлившийся животик возлюбленной.

Для танцовщицы Шары Берджесс это будет первый ребенок. А вот актер станет отцом в пятый раз.

У артиста трое сыновей от Меган Фокс и еще один наследник от Ванессы Марсил.

Брайан Остин Грин с беременной девушкой
Брайан Остин Грин с беременной девушкой. Фото: Instagram.com/teambrianaustin

Брайан не перестает тесно общаться с детьми, несмотря на расставания с их матерями. Новая подружка Грина считает возлюбленного прекрасным отцом. У танцовщицы нет сомнений, что он воспитает прекрасного человека из их общего ребенка.

Напомним, раньше Брайн Остин Грин был женат на актрисе Меган Фокс. К слову, недавно Фокс получила кольцо на помолвку с шипами и готовится к свадьбе в Италии.

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