Звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» с возлюбленной ждут ребенка

Исполнитель главной роли в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Остин Грин вместе с избранницей Шарной Берджесс при помощи фотоссесии на Гавайских островах заявили о беременности танцовщицы.

Недавно в одной из фан-групп артиста в Instagram появились кадры, на которых Брайан Грин обнимает округлившийся животик возлюбленной.

Для танцовщицы Шары Берджесс это будет первый ребенок. А вот актер станет отцом в пятый раз.

У артиста трое сыновей от Меган Фокс и еще один наследник от Ванессы Марсил.

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Брайан не перестает тесно общаться с детьми, несмотря на расставания с их матерями. Новая подружка Грина считает возлюбленного прекрасным отцом. У танцовщицы нет сомнений, что он воспитает прекрасного человека из их общего ребенка.

Напомним, раньше Брайн Остин Грин был женат на актрисе Меган Фокс. К слову, недавно Фокс получила кольцо на помолвку с шипами и готовится к свадьбе в Италии.

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