«Спросонья, а уже с макияжем?»: Пугачева щегольнула в замке в шерстяном балахоне вместо «застиранного» халата

Многих поклонников смутило то, что Примадонна ходит по особняку в уличных ботинках. А как же тапочки?

Еще модный эксперт Эвелина Хромченко в студии программы «Модный приговор» на Первом канале говорила о том, что домохозяйки привыкли ходить в засаленных и застиранных халатах с заплатками. Все старье и ширпотреб многие носят дома вместо того, чтобы отправить на помойку или в переработку, сетовала соведущая Александра Васильева.

А вот Примадонна то и дело щеголяет в подмосковном замке в деревне Грязь в люксовых обновках. Так, к примеру, шоумен Максим Галкин запечатлел свою вторую половинку с детьми — восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой. Певица покрасовалась в безразмерном шерстяном балахоне, дав бой растянутым халатикам и надоевшим шароварам. Алла Пугачева, едва успев умыться с утра, тут же наносит макияж и примеряет изящный парик. На этот раз певица щеголяла в замке с белокурыми локонами и густой челкой. При этом многих поклонников смутило то, что артистка ходит по замку в ботинках, а не в тапочках.

«Спросонья, а уже с макияжем?», «Аллуся не успеет проснуться, как тут же — паричок и помада! Умничка», «Стильно! Дома ходит не в засаленных халатах, а в таком теплом балахоне», «В замке прохладно? Зачем шерстяное платье надевать??» — удивляются фолловеры.

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