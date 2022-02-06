Золото и серебро у России: Александр Большунов и Денис Спицов заняли главные ступени олимпийского пьедестала

Скиатлонисты Александр Большунов и Денис Спицов принесли сборной России золото и серебро на Олимпиаде в Пекине.
Александр Большунов впервые выиграл олимпийский титул. Большунов ушел в отрыв еще на классической части вместе с финном Иво Нисканеном. А Спицов совершил рывок позже, завоевав серебро Игр.
Разрыв между Большуновым и Спицовым составил одну минуту и 11 секунд, а вот Нисканен отстал на две минуты. Об этом сообщили в Sportkp.ru.
За гонкой российских лыжников пристально наблюдала Татьяна Тарасова. Тренер фигуристов болеет не только за тех, кто выходит на лед.
В своем Instagram Татьяна Анатольевна оставила комментарий о триумфе российских лыжников.
«Александр Большунов – золото, Денис Спицов – серебро. Вы видели эту гонку? Браво! А Камиле и Марку спасибо за блестящее выступление в команде!» – отметила тренер по фигурному катанию в личном микроблоге.
Напомним, ранее подопечная Этери Тутберидзе – фигуристка Камила Валиева – установила новый олимпийский рекорд. Спортсменка улучшила результат Алины Загитовой.
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