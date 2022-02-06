«А волосики черненькие и щечки наливные!»: Николаева показала нежность своего малыша рано утром в кровати

Телеведущая Елена Николаева 21 декабря впервые стала мамой. Ее муж Игорь Вдовин был на седьмом небе от счастья, хоть и являлся уже на тот момент многодетным отцом.

Трех детей ему родила первая жена, дочь Ариадну — Анастасия Волочкова.

Малыша назвали Сашей, Елена Николаева убеждена, что наследник очень похож именно на своего папу, хотя и перенял кое-что от нее. Она рассказала в личном блоге поклонникам, что с появлением на свет ребенка, в ее жизни стало гораздо больше любви, кроме того, она стала совсем иначе смотреть на этот мир. Также звезда поделилась умилительным фото в постели, сделанным рано утром.

Знаменитость запечатлелась без капли макияжа, с Сашенькой, лежащим на груди. Малыш нежно посапывал рядом со своей мамой, радуя и ее, и ее почитателей, которые увидели этот снимок в Instagram.

«А волосики черненькие и щечки наливные!», «Самый ценный в мире груз — это мамин карапуз!», «Очаровательная парочка», «Пусечка такая! Какие же они славные, малыши!» — прокомментировали фото фолловеры.

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