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Дочь звезды сериала «Не родись красивой» обокрали в школьной раздевалке

40-летний Алексей Фурсенко обратился в полицию.

Дочь звезды сериала «Не родись красивой» обокрали в школьной раздевалке
Алексей Фурсенко. Фото: кадр из фильма «Близнецы»

Стало известно, что дочь артиста Алексея Фурсенко лишилась мобильного телефона в  раздевалке собственной школы.

Восьмилетняя Аделина Фурсенко рассказала отцу, что у нее украли мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей в учебном учреждении.

Девочка оставила мобильный телефон на скамейке. Когда дочь Фурсенко переоделась и потянулась за гаджетом, его уже не было.

«В полицию поступило сообщение от 40-летнего актера Алексея Фурсенко. Артист рассказал оперативникам, что неизвестное лицо украло у его 8-летний дочери Аделины Ф. сотовый телефон марки Realme. Школьница положила гаджет рядом с собой, на скамейку в школьной раздевалке. Когда девочка переоделась – телефона на месте уже не оказалось. Ущерб от действий вора составил 15000 рублей.», – передают слова источника из правоохранительных органов kp.ru.

Полиция не исключает, что телефон могли забрать дети, которые переодевались вместе с Аделиной.

Напомним, Алексей Фурсенко сыграл в кинокартинах «Не родись красивой», «Кармелита», «Солдаты», «Глухарь» и «Братья Карамазовы».

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