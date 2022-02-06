«Маникюр не того цвета, нос как у Бабы-Яги»: МакSим рассказала об абьюзе со стороны экс-возлюбленного

Исполнительница МакSим заявила, что в последнее время чувствует себя счастливой. Знаменитость видит причину отличного настроения в свободе от токсичных отношений.

Певица рассказала, что много лет испытывала на себе абьюз со стороны возлюбленного. Артистке нельзя было получать цветы от других мужчин. Также критиковались песни и внешний вид МакSим.

Однажды бывший исполнительницы даже сравнил МакSим с Бабой-Ягой. Поэтому певица больше не хочет возвращаться в подобные отношения.

«Причина моих порой неестественных фотографий – многолетние отношения, где маникюр не того цвета, нос как у Бабы-Яги и глаза как у ведьмы. Поведение (нельзя принимать цветы от чужих) и песни ровно ничего не стоят. Теперь хорошо быть просто мамой, любимой, доброй, заботливой и всегда нужной», – отметила певица в личном микроблоге.

Напомним, ранее стало известно о том, что МакSим может потребоваться пересадка легкого. Одно из легких так не восстановилось после тяжелой болезни артистки. Также появилась информация, что после знаменитость сможет петь.

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