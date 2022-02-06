«Иногда она делает ошибки»: Ани Лорак поделилась секретами воспитания дочери

Певица старается не забывать, какой сама была в детстве.

Исполнительница Ани Лорак рассказала о правилах, которые использует в воспитании дочери Софии.

Артистка старается не ограничивать свободу наследницы. Лорак уверена, что только на собственных ошибках можно усвоить жизненные уроки.

«Я считаю, что ребенок должен развиваться творчески и всесторонне. Если все запрещать, то есть вероятность потерять личность, которой моя дочь является. Поэтому, скорее, не веду ее за собой, а иду за ней и стараюсь помогать. Иногда она делает ошибки, но я понимаю, что это необходимо, ведь только на ошибках человек может по-настоящему чему-то научиться», – отметила певица.

«Когда ты говоришь о чем-то ребенку десять раз, это ничего не значит. Мы ведь тоже когда-то были маленькими и тоже не особо слушали взрослых, а осознавали все по прошествии времени, набивая свои шишки, понимая, что хорошо, а что плохо. Поэтому я иду рядом с Софией и считаю, что она растет абсолютно свободным и творческим человеком», – заявила Ани Лорак в беседе с wday.ru.

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