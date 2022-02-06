«Какие испытания могут быть хуже?»: Галустян высказался о совместной работе с Бузовой

На днях в Африке стартовали съемки второго сезона проекта «Звезды в Африке», который показывает ТНТ. Ведущими шоу, которое полюбилось зрителям, вновь стали Ольга Бузова и Михаил Галустян.

«Для меня самый большой экстрим – это то, что я лечу в Африку с Бузовой! Чего еще вы от меня хотите? Я стою с ней рядом и веду шоу. Какие еще испытания могут быть хуже?» — отметил Михаил Галустян в беседе с Еленой Север.

Напомним, победителем первого сезона «Звезды в Африке» стал экс-вратарь сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев. В финале ему противостояла тиктокер Юлия Гаврилина.

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