Марк Кондратюк стал вторым в произвольной программе командного турнира

Россиянин Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Фигурист набрал 181,65 балла, пропустив вперед японца Юма Кагияма с результатом 208,94 балла. Третье место занял американец Винсент Чжоу, у которого 171,44 балла.

Таким образом Кондратюк принес сборной 9 баллов. В итоге у России 45 баллов и первое место в командном турнире. На три очка меньше – у американцев. Третьими идут японцы с 39 баллами.

Добавим, что командный турнир в Пекине завершится 7 февраля произвольными программами в парах, танцах на льду и соревнованиями одиночниц. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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