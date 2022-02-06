«Ребенок не видит папу неделями»: Ольга Сутулова переживает из-за новой работы мужа

Евгений Стычкин стал режиссером, поэтому часто пропадает на съемках.

Исполнительница главной роли в сериале «Содержанки» Ольга Сутулова поделилась подробностями семейной жизни с Евгением Стычкиным. Знаменитость сильно обеспокоена.

Причиной переживаний Ольги Сутуловой стал новый рабочий график мужа, из-за которого Евгений Стычкин редко появляется дома.

По словам Ольги, сын Михаил почти не видит папу и поэтому стал забывать его лицо.

Также Сутулову не радует новая зарплата возлюбленного. Режиссерская работа требует много сил, но взамен не дает желаемое.

«Евгений закончил снимать второй проект как режиссер-постановщик. Семейный бюджет… Собаке есть нечего уже, она перешла на более дешевый корм, мне приходится больше работать. Это унизительные зарплаты, ненормированный график — ужасная профессия. Семья страдает, ребенок не видит папу неделями, месяцами, не знает, как выглядит этот человек», — отметила Ольга Сутулова в личном микроблоге.

«Вот если бы Евгений меня снимал, можно было бы еще компенсировать эти траты. Я шучу периодически с ним на эту тему. Он делает вид, что ничего не понимает», — добавила актриса.

Напомним, ранее Ольга Сутулова и Евгений Стычкин покрестили сына Михаила.

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