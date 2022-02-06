Камилла будет королевой: Елизавета II приняла непростое решение

В этом году королева Великобритании Елизавета II отметит 70-летие своего правления. Пока она не планирует покидать трон, но рано или поздно это все же случиться. Тогда на престол взойдет ее старший сын – 73-летний принц Чарльз. Именно он является первым престолонаследником в монархии.

После этого жена Чарльза – Камилла Паркер-Боулз станет королевой. Такое решение накануне приняла Елизавета II.

«Когда мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы будете оказывать ему и его жене Камилле ту же поддержку, которую вы оказывали мне. И мое искреннее желание заключается в том, чтобы, когда время придет, Камилла была бы известна как королева-консорт», — заявила Елизавета II в своем послании британскому народу, которое опубликовано в официальном Твиттере Букингемского дворца.

Напомним, отношения принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боузл начались еще в 70-х годах прошлого века. Однако в 1981-м принц Чарльз женился на Диане Спенсер, которая родила ему двоих сыновей — принцев Уильяма и Гарри. В 1996-м году Чарльз и Диана развелись, а в годом позже принцесса Уэльская погибла. В 2005-м будущий король женился на своей давней возлюбленной Камилле Паркер-Боулз, которая отказалась от титула принцессы Уэльской, но стала герцогиней Корнуолльской.

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