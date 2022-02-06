«Боль, что мне причинили»: Рудова рассказала о прошлом романе

Актриса скрывает личную жизнь от публики.

Наталья Рудова – одна из эффектных актрис современности. Но личная жизнь блондинки окутана настоящей тайной. Периодически 38-летней звезде приписывают романы с самыми разными публичными личностями, но свою личную жизнь она хранит в секрете.

В своем инстаграме, отвечая на вопросы фанатов, Наталья призналась, что страдала в предыдущих отношениях.

«Только из-за любви к человеку, несмотря на всю боль, что мне причинили», — написала Рудова.

Напомним, недавно на экраны вышел комединый фильм «Стрингеры», где Рудова сыграла одну из главных ролей. на съемочной площадке ей посчастливилось поработать с Дмитрием Нагиевым, от которого Наталья осталась в полном восторге.

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