«В перерывах между комментированием»: Ягудин показал, как проводит время на Олимпиаде в Пекине

Олимпийский чемпион комментирует соревнования по фигурному катанию с места событий.

В Пекине стартовали зимние Олимпийские игры, на которые Алексей Ягудин отправился в качестве комментатора. В перерывах между соревнования олимпийский чемпион-2002 показал в своем инстаграме, как проводит свободное время.

Спортсмен поплескался в бассейне.

«В перерывах между комментированием и ведением», — написал Ягудин.

Фанаты засыпали его комментариями.

«Наш талантливый, позитивный Алексей Ягудин, спасибо за комментирование, за позитив, чувство юмора! Жгите, Алексей, жгите! Наш золотой! Лучший!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Ягудин проявил себя не только в комментировании соревнований. Уже несколько сезонов подряд является ведущим проекта «Ледниковый период».

Кроме Ягудина, в олимпийском Пекине находятся и другие звезды фигурного катания: Алина Загитова, Илья Авербух.

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