Образ — шик: Муцениеце выгуляла пальто с эффектом омоложения и новую сумочку Louis Vuitton

«Цвет кэмел — это вечное омоложение», — сказала на одном из эфиров «Модного приговора» Эвелина Хромченко. Ведущая посоветовала дамам присмотреться к нему из-за его освежающего эффекта.

больше по теме Пугачева после совета Хромченко поддержала тренд на оранжевый, выбрав на шопинге модный клош Звезда приоделась у своего друга и дизайнера Игоря Гуляева.

Кроме того, оттенок никогда не выходит из моды и инвестиция в одежду данного тона – хорошая идея, главное – не выйти из размера и подобрать модель из разряда вечной классики.

Агата Муцениеце приобрела пальто именно в этом омолаживающем оттенке, выбрав дутик с меховым воротником. В нем актриса отправилась на прогулку, подобрав сумку Louis Vuitton. Ее артистка купила в ЦУМе за 209 тысяч рублей. Она призналась, что до сих пор испытывает неловкость, когда тратит на себя такие большие деньги, хотя уже давно может себе это позволить.

Отметим, что Муцениеце выросла в простой многодетной семье и шиковать не привыкла. Однако в последнее время знаменитость решила менять это отношение к себе и позволять делать самой себе роскошные подарки.

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