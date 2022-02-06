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Образ — шик: Муцениеце выгуляла пальто с эффектом омоложения и новую сумочку Louis Vuitton

На оттенок кэмел рекомендовала обратить внимание Эвелина Хромченко.

Образ — шик: Муцениеце выгуляла пальто с эффектом омоложения и новую сумочку Louis Vuitton
Агата Муцениеце. Фото: Global look press

«Цвет кэмел — это вечное омоложение», — сказала на одном из эфиров «Модного приговора» Эвелина Хромченко. Ведущая посоветовала дамам присмотреться к нему из-за его освежающего эффекта.

Кроме того, оттенок никогда не выходит из моды и инвестиция в одежду данного тона – хорошая идея, главное – не выйти из размера и подобрать модель из разряда вечной классики.

Агата Муцениеце приобрела пальто именно в этом омолаживающем оттенке, выбрав дутик с меховым воротником. В нем актриса отправилась на прогулку, подобрав сумку Louis Vuitton. Ее артистка купила в ЦУМе за 209 тысяч рублей. Она призналась, что до сих пор испытывает неловкость, когда тратит на себя такие большие деньги, хотя уже давно может себе это позволить.

Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata/

Отметим, что Муцениеце выросла в простой многодетной семье и шиковать не привыкла. Однако в последнее время знаменитость решила менять это отношение к себе и позволять делать самой себе роскошные подарки.

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