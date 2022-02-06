Свежо и стильно: поклонники заметили, как сильно изменилась фигура Аллы Пугачевой

Максим Галкин опубликовал в своем инстаграме семейный снимок. На фото Алла Пугачева позировала в обнимку с двойняшка Гарри и Лизой. Примадонна надела черный наряд свободного кроя. Фанаты отметили, что Примадонна выглядит свежо и как всегда стильно.

«Алла поправилась? По лицу заметно. Ей так, похоже, больше идет. Красивая семья! Алла Борисовна посвежела», — рассуждали пользователи Сети.

Напомним, в последнее время Пугачева поражала своей худобой. Примадонна худела буквально на глазах и в короткий срок превратилась в настоящую тростиночку.

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Добавим, что в конце прошлого года Алла Пугачева и Максим Галкин отметили десятилетие семейной жизни.

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