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Свежо и стильно: поклонники заметили, как сильно изменилась фигура Аллы Пугачевой

Накануне Максим Галкин показал свежее фото жены.

Свежо и стильно: поклонники заметили, как сильно изменилась фигура Аллы Пугачевой
Ала Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Максим Галкин опубликовал в своем инстаграме семейный снимок. На фото Алла Пугачева позировала в обнимку с двойняшка Гарри и Лизой. Примадонна надела черный наряд свободного кроя. Фанаты отметили, что Примадонна выглядит свежо и как всегда стильно.

«Алла поправилась? По лицу заметно. Ей так, похоже, больше идет. Красивая семья! Алла Борисовна посвежела», — рассуждали пользователи Сети.

Алла Пугачева с Лизой и Гарри
Алла Пугачева с Лизой и Гарри. Скриншот: instagram.com/maxgalkinru/

Напомним, в последнее время Пугачева поражала своей худобой. Примадонна худела буквально на глазах и в короткий срок превратилась в настоящую тростиночку.

Добавим, что в конце прошлого года Алла Пугачева и Максим Галкин отметили десятилетие семейной жизни.

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