«А когда тренируюсь, смотрю сериалы»: Муцениеце в бра модного цвета показала формы в спортзале

Агата Муцениеце сейчас на пике популярности – ее приглашают сниматься в кино, она востребована как блогер, ведущая, звезда участвует в телепроектах. Поэтому внимательно следить за своей внешностью она просто обязана.

больше по теме Пугачева после совета Хромченко поддержала тренд на оранжевый, выбрав на шопинге модный клош Звезда приоделась у своего друга и дизайнера Игоря Гуляева.

По словам знаменитости, она достигла отличной физической формы после «Ледникового периода». Однако в недавней поезде в Дубай со своими детьми и бывшим мужем Павлом Прилучным, который пришел на день рождения сына, она немного расслабилась.

Звезда призналась, что в отпуске не привыкла себе отказывать, поэтому поправилась. Сейчас Муцениеце взялась за свою внешность вновь. Она уже посетила косметолога, сделав у него увлажняющие кожу процедуры и опять стала посещать спортзал.

Агата не скрывает, что ей не всегда легко заставить себя проявлять активность, но у нее есть свой личный секретик.

«Мне еще два килограмма надо потерять. Полтора ушли. А когда я тренируюсь, смотрю сериалы. Вот буду «Почку» досматривать», — поделилась Муцениеце с поклонниками в личном блоге.

Звезда продемонстрировала свою фигуру в раздевалке тренажерного зала, представ перед поклонниками в лосинах и бра оранжевого цвета. Этот оттенок рекомендовала в сезоне Эвелина Хромченко.

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