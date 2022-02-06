«Стирает факты своей биографии»: кем на самом деле является вдова Александра Градского

Последние годы своей жизни Александр Градский прожил с Мариной Коташенко. Она родила ему двоих сыновей и только за месяц до кончины музыканта стала официальной женой.

О жизни Марины было известно немного, но, как выяснилось теперь, и та информация была искажена.

«У нее какие-то комплексы из детства, ей хочется это забыть, поэтому она стирает все факты своей биографии. Я бы вообще усомнилась в истинной причине смерти Градского. Это девушка может быть аферисткой», — рассказала «Пятому каналу» психолог Елена Перелыгина.

По данным канала, Марина Коташенко родилась в 1980 году в Житомире, а не в 1984-м в Киеве, как сообщалось ранее. Кроме того, стало известно, что она училась в Черниговском юридическом техникуме, а ранее сообщалось, что у нее два высших образования.

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