«У нас все хорошо»: Гела Месхи высказался об отношениях с Екатериной Климовой

Гела Месхи и Екатерина Климова были одной из самых красивых пар современного российского кинематографа. В 2015-м актриса родила мужу дочь, которую назвали Белла. Но спустя несколько лет Гела и Екатерина развелись, хотя и смогли сохранить теплые дружеские отношения.

«Мне неинтересно показывать яркую, красивую псевдожизнь. Журналисты уже поняли, что мне звонить бесполезно. Мы взрослые люди, и у нас все хорошо и прекрасно», — цитирует Месхи «Собеседник».

Напомним, недавно Гела Месхи участвовал в проекте «Ледниковый период», где его партнершей была фигуристка Яна Хохлова. В Сети сразу же поползли слухи, что у 35-летнего актера новый роман. Но Гела продолжает хранить личную жизнь в секрете.

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