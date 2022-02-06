Очень изменилась: 59-летняя Агузарова «зажгла» на сцене в микрошортах

Впервые за много лет певица дала сольный концерт.

Впервые за много лет Жанна Агузарова дала сольный концерт в Москве. 5 февраля она появилась на сцене столичного клуба «Главклуб». Зал был полон, зрители с нетерпением ждали выхода легенды отечественного шоу-бизнеса.

А когда артистка, наконец-то, вышла к фанатам, все ахнули. За последние годы Жанна сильно изменилась. Она явно следит за последними трендами в косметологии и не понаслышке знает, что такое филлеры, которые ставят и в губы, и в скулы. Но еще больше поклонников удивил наряд певицы.

Агузарова вышла на сцену в коротких шортиках, едва прикрывавших ее ягодицы. Образ дополнили ботфорты, футболка с ярким принтом и темный жакет.

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