«Не теряйте»: Гагарина второй раз за месяц улетела на Мальдивы

Певица хочет отдохнуть от соцсетей в том числе.

Новогодние каникулы Полина Гагарина, как и многие селебрити, провела на Мальдивах. После возвращения в Москву она приступила к работе и даже решилась показать своим фанатам результат ремонта в особняке.

Но каково же было удивление поклонников певицы, как она вновь оказалась на Мальдивах.

«Уехала. Ненадолго. Но целебно и необходимо. Спамфотографиями «мучать» не буду, потому как очень хочется «детокса» от соцсетей, да и телефона в общем. Так что не теряйте! Всем чудесных выходных», — написала артистка в своем инстаграме.

Фанаты пожелали своей любимице быстрее набраться сил.

«Расслабляйтесь, вы это заслужили. Вы выглядите потрясающе, спасибо за ваше творчество, за ваш труд. Хорошего отдыха, вы великолепны», — писали пользователи Сети.

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