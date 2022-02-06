Под контролем сиделки: как выглядит Светлана Светличная после выписки из спецклиники

В ноябре прошлого года Светлана Светличная была госпитализирована в спецклинику с поражением мозга. Там она провела три месяца, а накануне вернулась домой. За актрисой будет наблюдать сиделка.

«Сиделка будет приходить к ней три раза в день. Таблетки будет выдавать, еду греть», — призналась невестка звезды Ольга Калимбет в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

К слову, ходит и ест 81-летняя Светличная самостоятельно.

Напомним, что госпитализации Светличной в больницу предшествовала история исчезновения актрисы. Она в течение пяти дней не выходила на связь с близкими. Тогда сын артистки обратился в полицию с заявлением.

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