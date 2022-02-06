«Не жалею сил и времени»: Волочкова похвасталась своим новым успехом

Буквально несколько дней назад Анастасия Волочкова рассталась с новым возлюбленным по имени Сергей Кузнецов. После отдыха на Мальдивах, балерина заявила, что экс-бойфренд просто пиарился на ее имени. Еще одна история отношений завершилась очень быстро.

Но Анастасии некогда грустить. Накануне она провела очередной спектакль.

«Счастливая плата за успех! Никому я не отказала в возможности сфотографироваться и получить автограф. А сняв пуанты, почувствовала себя счастливой! От радости того, что подарила безвозмездно зрителям очередной проект и от того, что остаюсь для всех настоящей и не жалею сил и времени для общения с хорошими людьми, для которых мое творчество и внимание приятно и значимо», — написала Волочкова.

Напомним, в январе Анастасия Волочкова отметила свой 46-й день рождения.

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