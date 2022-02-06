Без макияжа и укладки: Муцениеце в стеганом пуховике с плюшевым мехом похвасталась лифтолуком

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже длительное время снимается в кино и может похвастаться яркими ролями в картина «Тобол», «Закрытая школа» и «Честный развод».

Агата знакома многим, так как также состояла в браке с Павлом Прилучным. Примечательно, что в 2020 году они развелись. После такого сложного шага карьера звезды только пошла в гору. Более того, она постройнела и стала выглядеть более женственно.

В этом году Агата снова стала ведущей шоу «Голос. Дети». Она активно снимается в проекте и демонстрирует разные образы. Примечательно, что актриса стала баловать себя обновками.

На днях она запечатлелась в лифте, красуясь в стеганом пальто цвета карамели с плюшевым воротником. Она была с макияжем. Но пока артистка красовалась у зеркала, двери открылись и ее увидели соседи.

«Какая красавица! Ой, ой, извините! Здравствуйте! Боже, как неловко», — отметила звезда.

На следующий день Муцениеце сова засняла в лифте. На этот раз свой модный пуховик она дополнила сумкой Louis Vuitton. Также актриса снимала ролик на новый телефон. Она была без макияжа и укладки.

«Ну как же подходит она», — заявила артистка.

Поклонники восхитились непосредственностью звезды. Многие адресовали ей комплименты. «Ну что за девочка», «Какая вы классная», «Ваши образы смотрятся стильно», «Пуховик мне очень нравится», «Ну вы умеете выглядеть броско», — прокомментировали кадры подписчики.

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