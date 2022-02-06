«Она может сделать ему прическу»: возлюбленная Владимира Винокура восхитилась женой Льва Лещенко

Тамара Винокур ставит Ирину Лещенко в пример всем женам.

Избранница артиста Владимира Винокура рассказала, почему Лев Лещенко женился на Ирине Лещенко. Тамара Винокур видит в жене исполнителя верную спутницу жизни.

Отметим, что Лев Лещенко недавно отметил 80-летие. В честь этого события в студии Первого канала собрались коллеги и друзья певца. Одной из гостей авторской программы Максима Галкина стала Тамара Винокур. Жена Владимира Винокура рассказала, как Льву Лещенко повезло с женой.

«Ира сразу была его женой, сестрой, мамой, другом, стилистом. Она может сделать ему прическу, сшить костюм», — заявила Тамара Винокур о своей подруге в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.

К слову, ранее Лев Лещенко был женат на Алле Абдаловой. Певец разошелся с первой женой почти спустя шесть лет совместной жизни.

Тамара Винокур понимает, чем Ирина Лещенко очаровала будущего мужа.

«К ним приятно приходить в гости, дом шикарный, они гостеприимные, стол накрыт, и все соответствует уровню народного артиста», – добавила Тамара Винокур.

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