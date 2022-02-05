Так еще стройнее: 66-летняя Долина в блузке оверсайз и ультрамодных брюках палаццо отметилась на съемке

Лариса Долина уже давно стала популярной певицей. И даже в 66 лет она продолжает быть востребованной. Лариса Александровна преподает в вузе, а также часто участвует в фестивалях.

За последний год она смогла сильно преобразиться. Артистка не только похудела, но и сменила гардероб. Она не боится носить короткие платья и рваные джинсы. Не удивительно, что многие молодые исполнители хотят с ней спеть дуэтом.

Этот год Долина начала с того, что приняла участие в новом проекте. Она снимается в шоу «Битву поколений», где уже познакомилась с Егором Шипом.

Каждый раз певица демонстрирует в студии новые образы. На очередной съемке она появилась в белой блузке оверсайз на узле и брюках палаццо винного цвета. За счет правильных линий она визуально подчеркнула талию и сделала ее еще уже. К слову ,такие брюки в тренде. Их носят многие звезды, включая Алсу.

В студии Лариса Александровна встретила Артема Качера. Она похвалила артиста и сделала ему комплименты. Также певица была довольна выступлением Мари Краймбрери.

«Похвально, что хотят идти и развиваться дальше. Меня это очень радует. Оба замечательные!» — отметила звезда.

Поклонники одарили комплиментами артистку. «Лариса Александровна! Выт- эталон красоты, женственности, обаяния, благородства и достоинства! Роскошная женщина!», «Ох как я понимаю Мари! Вы нереальная, с вами рядом дышать наверное страшно и моргать», «Какая же вы тоненькая, красавица», — прокомментировали пост подписчики.

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