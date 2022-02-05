«Теряется граница между мной и мамой»: дочь Юлии Началовой не хочет, чтобы ее сравнивали с мамой

15-летняя Вера Алдонина пожаловалась на отсутствие границ между собой и знаменитой родительницей.

В марте этого года исполнится три года со дня смерти Юлии Началовой. Поклонники артистки до сих пор не могут поверить, что дочери Началовой приходится жить без любимой мамы.

А сама Вера Алдонина просит фанатов родительницы меньше сравнивать ее с мамой. 15-летняя наследница Юлии Началовой пошла по стопам исполнительницы и занимается вокалом.

Алдонина недавно исполнила композицию родительницы – «Герой не моего романа». А поклонникам Началовой показалось, что у Юлии и Веры почти одинаковые голоса.

«Хочу напоминать, что мы, так или иначе, разные люди. Я ее очень люблю, очень уважаю, но бывает, что теряется граница между мной и мамой. И я хочу, чтобы она все-таки была», — рассказала Алдонина в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Напомним, ранее дочь Юлии Началовой поздравила маму с днем рождения. Артистка могла отметить в этом году 41-летие.

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