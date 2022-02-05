«Устраивать праздник ребенку волнительно»: Анастасия Костенко в блестящем платье появилась на дне рождения дочери

Среди последних публикаций личного микроблога модели Анастасии Костенко появилась фотография знаменитости на дне рождения дочери Евы.

Костенко в приталенном платье с запахом и блестящими нитями прильнула к мужу и детям. Для именинницы Анастасия выбрала голубое платье с юбкой из сетки. А на старшую дочь жена Дмитрия Тарасова надела розовое пышное платье.

«И снова пятого февраля выглянуло солнышко. Устраивать праздник ребенку волнительно, прекрасно и одновременно сложно. Хорошо, когда можно этот процесс делегировать на профессионалов, которые берут на себя всю ответственность и великолепно справляются с задачами. Дети были заинтересованы и радовались подготовленной программе. Ну а родители наслаждались обществом взрослых. Спасибо каждому, кто разделил с нами важный день – день рождения нашей малышки Евочки», – отметила Анастасия Костенко.

Напомним, ранее Анастасия Костенко показала роскошный подарок для дочки. Модель заказала для наследницы игрушечную кухню. А также жена Тарасова украсила дом разноцветными шарами.

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