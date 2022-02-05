Блондинка со светлыми глазками: Ольга Серябкина показала моложавую маму

Певица поинтересовалась у поклонников, похожа ли она на свою родительницу.

Среди последних Stories личного микроблога экс-солистки Serebro – Ольги Серябкиной – появилась фотография знаменитости в компании родительницы.

Ольга Серябкина в молочном свитере подвела губки темной помадой. А рядом с брюнеткой в этот момент улыбалась блондинка с кучерявыми прядями. Это оказалась мама Ольги.

Людмила Серябкина в кожаном жакете дополнила образ для променада с дочкой серьгами-конго. В отличие от наследницы, женщина предпочла нюдовый макияж без акцента на глазах. А вот сама исполнительница к ярким губкам добавила черные стрелки на веки.

«Похожи?», – поинтересовалась Серябкина.

Отметим, что в прошлом году Ольга Серябкина сама стала мамой. У артистки родился сын Лука.

Напомним, ранее Ольга Серябкина презентовала новый трек, название которого посвящено синему цвету. Трек был написан за день до рождения сына Луки. Песня «Синий цвет твоей любви» войдет в одноименный альбом 36-летней Серябкиной. В личном микроблоге Ольга опубликовала mood-видео, которое расскажет об эмоциях артистки подробнее.

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