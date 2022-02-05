«Хочу замуж!»: Кристина Асмус в свадебной фате удивила заявлением

Актриса Кристина Асмус заявила, что хочет замуж. Вот только оказалось, что это название нового фильма, в котором снялась знаменитость.

Асмус с букетом и фатой невесты улыбалась с широко открытым ртом. Вместо традиционного платья будущей жены Кристина позировала в тельняшке с короткими рукавами и пачке балерины. Актрисе сделали яркий макияж с блестящими тенями и нюдовой помадой. Также Асмус завила длинные локоны.

«Хочу замуж! Так называется наш фильм! И сегодня ровно месяц до его выхода! Я уже видела куски и это просто бомба! Закаты в заповедной зоне Куршской косы, полеты на парапланах, какашки голубя на лицо Милоша Биковича, смены в четыре утра, диалоги на немецком, босиком в фонтане у Большого театра. А также много романтики, импровизации, новых людей и много-много юмора и любви!», – поделилась Кристина эмоциями от нового проекта в личном микроблоге.

Напомним, ранее Кристина Асмус посмеялась над бывшем мужем.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.