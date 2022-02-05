«Гордость»: Тимати похвастался катанием дочери Алисы на доске для серфинга

Малышка в семь лет совсем не боится воды и трудностей.

Исполнитель Тимати показал, как его старшая дочь Алиса владеет доской для серфинга.

Скоро у Тимати стартует ежегодный лагерь для любителей серфинга. Артист сам принимает участие в кэмпинге. А еще знаменитость берет с собой дочь Алису. С каждым разом малышка катается все лучше и лучше.

Девочка совсем не боится воды. Алиса Юнусова приготовилась оседлать крутые волны на Мальдивах. А ее папа восхитился мастерством семилетней малышки.

«Месяцы тренировок наконец привели к наглядному прогрессу Алисы Тимуровны этой зимой. Гордость. Траектории проезда по «стенке», самостоятельные старты, «дак-драйвы», мне бы весь этот скилл в семь лет. Раскатка перед мартовским кэмпом пройдена на все сто! До встречи на Мальдивах», – написал Тимати в личном микроблоге.

больше по теме Спустя месяц: Решетова воссоединилась с трехлетним сынишкой от Тимати после длительной разлуки Несколько недель мать не виделась с ребенком.

Тимати оставил под словами восхищения видео катания дочки на доске.

Напомним, ранее дочь Тимати помогла братику Ратмиру улучшить навыки плавания. Бабушка малышей отметила, что младший ребенок Тимати развивается во время соревнований со своей сестрой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.