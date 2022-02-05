«Ну какая же она милая!»: Влад Соколовский показал большой животик возлюбленной

Бывший муж Риты Дакоты готовится стать отцом во второй раз.

Исполнитель Влад Соколовский поделился нежностями с беременной подругой. Возлюбленная знаменитости не утаила свой большой животик.

Напомним, артисты Ангелина Суркова и Влад Соколовский ждут своего первого общего ребенка.

К слову, для Сурковой это первая беременность. А вот у ее избранника уже есть дочь от прежнего брака. Влад Соколовский был женат на певице Рите Дакоте. После развода знаменитости остались друзьями ради дочери Мии.

«Ну какая же она милая. Снежная, нежная – это точно про нее», – подписал умилительное видео музыкант.

Ангелина Суркова вместе с Владом Соколовским исполнили танец под новый трек артиста. А фанаты пары остались в восторге от их отношений.

«Какая смешная», «Красивые, позитивные, классные», «Влюбленные», «Похожи чем-то внешне. Искренней и большой любви вам на всю жизнь!», «Хочется, чтобы такие слова ты говорил своей женщине до самой старости», «Обожаю вас! Такие крутые и солнечные!», – написали восхищенные поклонники Соколовского и Сурковой.

Напомним, ранее Влад Соколовский намекнул на пол будущего ребенка от Ангелины Сурковой. Артист в этот раз ожидает мальчика.

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