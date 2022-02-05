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Почти два метра! Как выглядит 18-летний сын Анжелики Агурбаш от «колбасного» короля

Молодой человек вырос красавцем.

Почти два метра! Как выглядит 18-летний сын Анжелики Агурбаш от «колбасного» короля
Певица Анжелика Агурбаш пришла в гости к Лере Кудрявцевой в передачу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Анжелика Агурбаш стала новым гостем шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Певица рассказала о своем тяжелом разводе с «колбасным» королем Николаем Агурбашем. Как выяснилось, олигарх оставил ее без всего с ребенком на руках. В какой-то момент им приходилось очень трудно финансово.

Их сыну Анастасу сейчас 18 лет, он учится на факультете графического дизайна и сам оплачивает себе учебу – 13 тысяч в месяц.

«Беру проекты по профессии, этим и зарабатываю», — отметил молодой человек.

Анастас Агурбаш. Фото: НТВ
Анастас Агурбаш. Фото: НТВ

Анастас вырос красавцем, его рост составляет 197 сантиметров! Деньги он тратить не любит. Признается, что покупает только то, что действительно нужно.

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