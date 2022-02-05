Успел побывать в двух разных браках: Виктору Ракову исполнилось 60 лет

Артист в студенческие годы встречался с Еленой Яковлевой, а потом пережил измену жены.

Артист Виктор Раков в свой 60-й день рождения разместил в личном микроблоге публикацию, которая напомнила поклонникам знаменитости о его персональном празднике.

Фолловеры актера поздравила 60-летнего Ракова с юбилеем и пожелали самого наилучшего в этот день:

«С днем рождения, прекрасный, невероятный человек! Пусть жизнь приносит удовольствие, счастье и лучшие из лучших мгновения!», «Пусть сбываются мечты в самом лучшем воплощении! Спасибо за творчество и за улыбку!», «Здоровья на многие годы!».

За свои 60 лет Виктор Раков успел многого добиться. Артист завоевал любовь зрителя театра «Ленком». А вот в личной жизни именинника были разочарования, и радость.

В студенческие годы Виктор Раков встречался с Еленой Яковлевой. За будущей звездой театра и кино бегали многие, но знаменитость выбрала именно Ракова. Однако роман с коллегой продлился недолго.

В итоге артист женился на однокурснице Ольге Илюхиной. Но брак артистов дал трещину с изменой Илюхиной.

Свое счастье Виктор Раков обрел лишь с Людмилой Раковой. У пары родились сын Данила и дочь Анастасия.

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