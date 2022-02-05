«Закрывал в собачьей будке»: Агурбаш рассказала, как ее бывший муж издевался над людьми

«Колбасный» король, по ее словам, был очень жестоким.

Анжелика Агурбаш пришла в гости к Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион». В интервью телеведущей певица рассказала о сложной жизни со своим бывшим мужем – «колбасным» королем Николаем.

«Он поднимал руку на персонал. За непослушание и неповиновение мог посадить в собачью будку, мог убить любимого голубя. Просто так». – отметила она.

Жестоко Николай обращался и с Анжеликой.

«Правда, после актов агрессии он просил прощения, был мягким и пушистым. Но потом все снова повторялось», — подытожила певица.

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