«Все хорошеет и хорошеет»: Настасья Самбурская с новой прической поддержала тренд на дутые пуховики

Актриса создала чарующий образ с платьем миди и каблуками.

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» Настасья Самбурская удивила женственным образом с модным пуховиком и длинными волосами.

Настасью привыкли видеть с короткой стрижкой и в кроссовках. Повседневные образы актрисы не отличаются элегантными юбками и каблуками. Однако недавно Самбурская прогулялась по Москве в платье с принтом polka-dot длины миди.

Разлетающееся изделие артистка скомбинировала с укороченным пуховиком. Приталенная куртка с отложным воротником перекликалась по цвету с коричневой сумкой на ремешке.

Примечательно, что Настасья появилась на публике с длинными волосами, как в начале своей карьеры. Завершили образ брюнетки ботильоны на каблучке-рюмочке.

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«Время идет, а Настасья все хорошеет и хорошеет», «Отличный пуховик», «Такая красивая ты без макияжа!», – восхитились образом Настасьи поклонники.

Напомним, не только Настасья Самбурская отдает предпочтение дутым укороченным пуховикам в своем гардеробе. Ранее актриса Агата Муцениеце продемонстрировала карамельную куртку с меховым воротником. Знаменитость дополнила модный наряд дорогим шоппером.

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