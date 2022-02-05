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Анжелика Агурбаш показала, в каких условиях живет после развода с олигархом

Условия - скромные, но со вкусом.

Анжелика Агурбаш показала, в каких условиях живет после развода с олигархом
Певица Анжелика Агурбаш пришла в гости к Лере Кудрявцевой в передачу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Еще десять лет назад Анжелика Агурбаш жила в шикарном особняке в Подмосковье и ни в чем себе не отказывала. Однако после развода с «колбасным» королем Николаем певице пришлось скитаться по съемным квартирам и самой растить детей.

Квартира Анжелики Агурбаш после развода. Фото: НТВ
Квартира Анжелики Агурбаш после развода. Фото: НТВ

Сейчас Агурбаш снимает трехкомнатную квартиру в Одинцовском районе Подмосковья. До Москвы всего полчаса, артистка уверяет, что им с сыном Анастасом хватает.

Квартира Анжелики Агурбаш после развода. Фото: НТВ
Квартира Анжелики Агурбаш после развода. Фото: НТВ

В съемной квартире не вмещаются дорогие картины, которые Анжелика забрала себе после развода. Обещает, что все развесит уже в своем собственном жилье.

Квартира Анжелики Агурбаш после развода. Фото: НТВ
Квартира Анжелики Агурбаш после развода. Фото: НТВ

Кстати, по хозяйству Анжелике помогает домработница. Раньше женщина работала в доме у Николая Агурбаш, но после развода «паровозиком» ушла к Анжелике.

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