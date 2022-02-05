Сколько денег Лев Лещенко потратил на свой шикарный 80-летний юбилей

Певец с размахом отметил день рождения.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко с размахом отпраздновал свой 80-летний юбилей в одном из пафосных ресторанов Москвы. На мероприятии собрался весь российский бомонд: актеры, певцы, музыканты, журналисты.

Четырехэтажный торт, икра, шампанское рекой – артист не поскупился и побаловал своих гостей. Поздравить юбиляра приехали Николай Басков, Игорь Крутой, Владимир Винокур, Наташа Королева, Олег Газманов, Александр Буйнов и другие.

Как пишет «Экспресс газета», по самым скромным подсчетам, на торжество Лев Валерьянович потратил около пяти миллионов рублей.

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