Волосы ниже талии: Топурия засняла свою подросшую дочку в экошубке и модной шапке цвета фуксии

Певица решила похвастаться своей подросшей наследницей от первого брака. Она решила стать спортсменкой.

Кети Топурия является известной певицей. Она уже много лет выступает с группой «А’Студио». Несмотря на свою занятость, артистка всегда хвастается модными нарядами.

Она уже стала мамой двоих детей, но может похвастаться стройной фигурой. От первого брака у певицы есть шестилетняя дочку Оливия. А нынешнему мужу звезда подарила сына Адама. Малышу недавно исполнился годик.

Примечательно, что Кети любит наряжать и дочку. Малышка часто позирует дома в пышных платьях. А теперь артистка засняла ее в машине по пути на корт. девочка была облачена в вильветовые брюки кремового цвета и яркую шубку-чебурашку. Наряд дополнили вязаная шапка цвета фуксии и резиновые сапоги салатового цвета. Кроха, как оказалось, мечтает стать спортсменкой.

«Ну что, ты готова? Куда едешь, расскажи», — обратилась к ней мама. «Да! На теннис!» — ответила Оливия. «Будешь теннисисткой?» — уточнила Топурия. «Да!» — подтвердила девочка. «У тебя же математика хорошо получалась. Как так вышло сейчас вдруг такое решение?» — удивилась певица.

Оливия состроила довольное лицо и вальяжно махнула рукой. Потом артистка снова показала кроху, но уже без шапки у нее отросли волосы ниже талии. Малышка любовалась собой в зеркале. Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка звезда. Многие посчитали, что она растет модницей, как мама.

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