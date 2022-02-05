Четырехэтажный торт и танцы до утра: как Лев Лещенко отметил 80-летие

Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко в пятницу с размахом отпраздновал 80-летний юбилей. Именинника пришли поздравить практически все звезды российского шоу-бизнеса: Николай Басков, Наташа Королева, Игорь Крутой, Алексей Глызин, Олег Газманов и многие другие.

Для мероприятия был снят роскошный ресторан в центре Москвы. Гости танцевали до пяти часов утра. А счастливый именинник задул свечи на роскошном четырехэтажном белоснежном торте.

Кстати, в связи с пандемией меры предосторожности были соблюдены. Для того, чтобы пройти в зал, всем нужно было пройти ПЦР-тестирование. Все понимали сложившуюся ситуацию и очередь на экспресс-обследование не испортила никому настроение.

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