Умер режиссер «Улиц разбитых фонарей» Виктор Бутурлин

Причина смерти пока не называется. Режиссер ушел из жизни в возрасте 75 лет.

Виктор Бутурлин — советский и российский кинорежиссер. Он в 2004 году стал заслуженным деятелем искусств России. Зрители знают многие его работы от «Улиц разбитых фонарей» до «Убойной силы».

Он был сотрудником киностудии «Ленфильм» и преподавал в Высшей школы режиссеров и сценаристов. 5 февраля стало известно, что артист ушел из жизни. Пока причина смерти неизвестна.

Отмечается, что Бутурлин скоропостижно скончался. «Киностудия „Ленфильм“ скорбит вместе с родными и близкими», — сообщили в организации.

Примечательно, что время и дата прощания с режиссером будут сообщены позднее. У него остались жена и трое дочерей. О своей личной жизни он рассказывал редко. Накануне Виктору стало плохо после того, как он принял экзамены у студентов. Одна из его учениц поделилась последним фото с режиссером.

«Я знаю точно, что если бы Виктор Иванович пожелал себе конца пути, то вот такого — среди любимых студентов и коллег-кинематографистов, окруживших скорую помощь, приехавших во двор его любимой киностудии „Ленфильм“, на которой он служил всю жизнь, и возле которой упал, чтобы больше не встать никогда… Это хороший финал для такого сильного человека», — написала выпускница ВШРиС Анастасия Бар.

Поклонники и друзья выражают свои соболезнования родным режиссера. Он был одним из тех, кто продумывал детали съемок до мелочей. Его сериалы пользовались большой популярностью.

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