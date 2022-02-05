«Она девочка с характером»: Нелли Кобзон раскрыла детали свадьбы внучки в Испании

Идель Рапопорт три года жила с юристом до торжества.

Вдова артиста Иосифа Кобзона Нелли в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыла детали свадьбы своей внучки Идель Рапопорт. Торжество прошло в Испании.

«У внучки все есть. Я дала ей с мужем денег. Сколько? Не спрашивайте. У них было венчание. А настоящая свадьба будет позже, когда уйдет коронавирус». Нелли Кобзон

Как отметила Нелли Кобзон, молодые живут в Австралии. «Эта страна сейчас закрыта. Мы никак не могли встретиться. Они три года прожили до свадьбы. Идель — девочка с характером. Там характер будь здоров. Вся в деда», — заявила Нелли Кобзон.

Напомним, что внучка Иосифа Кобзона в начале января вышла замуж. Ее супруг по образованию юрист.

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