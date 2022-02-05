Муж Лопыревой впервые после увольнения появился в Сети

В средине января мужа модели Виктории Лопыревой Игоря Булатова отправили в отставку. Он занимал пост вице-премьера Республики Коми. Все это время звездная чета новость не комментировала, однако в день рождения сына Марка Лионеля родители прервали молчание.

Лопырева выложила в Сеть семейную идиллию и подписала пост:

«Не верится, что уже прошло три года. Будь счастлив, сын, ты смысл нашей жизни. Твои счастливые родители», — написала модель.

Неизвестно, чем сейчас занимается Игорь Булатов. Сама же Виктория живет в Арабских Эмиратах и ни в чем себе не отказывает.

Долгое время Лопырева скрывала роман с женатым Игорем Булатовым, будучи подругой его супруги Татевик. После того как пару сфотографировали папарацци на модель обрушился шквал критики — общественность наперебой осуждала ее за связь с чужим мужем.

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