«Мне необходимы медитации»: принц Гарри признался, чем занимается в свободное от воспитания детей время

Принц Гарри признался, чем занимается в свободное от воспитания детей время. Меган Маркл и наследник британского престола воспитывают двоих детей: двухлетнего Арчи и восьмимесячную Лилибет. 37-летний принц рассказал о рутине в Америке, куда они переехали всей семьей, сложив королевские обязанности.

Сын принца Чарльза рассказал, что не понаслышке знает, что такое выгорание. Чтобы соблюдать баланс внутри себя, принц выбирает медитации каждый день.

«Если у вас есть всего 15 свободных минут — это хорошо, но я сейчас трачу на медитации около получаса или 45 минут по утрам. Я говорю себе: «Итак, один ребенок уже в школе, а другой спит — значит, в нашей программе есть перерыв. Я знаю, мне необходимы медитации каждый день», — поделился Гарри в интервью BetterUp.

больше по теме Первый день рождения Лилибет придется на празднование платинового юбилея Елизаветы II Летом 2022 года в Великобритании будут отмечать 70 лет.

Принц Гарри уверен, что именно умение выкраивать ежедневно время для себя позволяет ему принимать активное участие в воспитании детей.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.