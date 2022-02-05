«Мозги у него американские»: отец Началовой высказался о Фролове и квартире дочери

Как отметил Виктор, хоккеист наверняка бы стал судиться даже с родной мамой.

Отец певицы Юлии Началовой Виктор в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ осудил хоккеиста Александра Фролова. Спортсмен требует с родных звезды 20 миллионов рублей, которые он в свое время давал в долг певице на ремонт квартиры.

«Он живет в Америке. Говорит: «Ничего личного — только бизнес». Мозги у него американские. Наверное, судился бы и с мамой родной. Как мне кажется. Я знаю, что он на юриста потратился. Переживем». Виктор Началов

«Очень хорошая квартира в хорошем доме. Но деваться некуда», — сказал Виктор Началов об апартаментах дочери, которые пока никто не покупает.

больше по теме «Доченька»: мама покойной Юлии Началовой почтила ее память в день рождения 31 января Юлии Началовой исполнился бы 41 год.

Напомним, что трехкомнатная квартира Юлии Началовой уже второй год выставлена на продажу. Площадь элитного жилья — 167 квадратных метров. Покупатели пока не находятся. Сейчас стоимость апартаментов составляет 85 миллионов рублей.

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