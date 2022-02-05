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«Мозги у него американские»: отец Началовой высказался о Фролове и квартире дочери

Как отметил Виктор, хоккеист наверняка бы стал судиться даже с родной мамой.

«Мозги у него американские»: отец Началовой высказался о Фролове и квартире дочери
Виктор Началов с дочкой. Фото: Globallookpress.com

Отец певицы Юлии Началовой Виктор в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ осудил хоккеиста Александра Фролова. Спортсмен требует с родных звезды 20 миллионов рублей, которые он в свое время давал в долг певице на ремонт квартиры.

Квартира Юлии Началовой
Квартира Юлии Началовой. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Он живет в Америке. Говорит: «Ничего личного — только бизнес». Мозги у него американские. Наверное, судился бы и с мамой родной. Как мне кажется. Я знаю, что он на юриста потратился. Переживем».

Виктор Началов

«Очень хорошая квартира в хорошем доме. Но деваться некуда», — сказал Виктор Началов об апартаментах дочери, которые пока никто не покупает.

Напомним, что трехкомнатная квартира Юлии Началовой уже второй год выставлена на продажу. Площадь элитного жилья — 167 квадратных метров. Покупатели пока не находятся. Сейчас стоимость апартаментов составляет 85 миллионов рублей.

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