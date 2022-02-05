«Просто великолепная!»: Максим Галкин восхитился образом жены с массивными украшениями

Среди последних публикаций личного микроблога артиста Максима Галкина появилась фотография его любимой жены в окружении детей. Вся семья насладилась модным образом Примадонны.

Акцентным пятном в аутфите Аллы Борисовны стали аксессуары. Пугачева отдала предпочтение массивной цепи из золота. Украшение плотно обхватило шею знаменитости и бросалась прямо в глаза.

Жена Максима Галкина дополнила вязаное платье модной сумкой-багетом на ремне через плечо. Цветочный принт украсил миниатюрную ключницу, которая крепилась к сумке.

Несмотря на пасмурную погоду в столице, Алла Борисовна не отказывает себе в ношении темных очков. Аксессуар с овальной оправой Пугачева повесила на шею.

«Какое прекрасное фото. Детки – прелесть и мамочка», «Алла просто великолепная!», «Замечательные! А Аллочка просто красавица», «У красивых родителей красивые дети», «Какая Алла Борисовна прелестная, свежая и красивая», – восхитилась поклонники семьи Галкина и Пугачевой.

Напомним, ранее Алла Пугачева в атласных кюлотах нежно приобняла Юдашкина в доме модельера.

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